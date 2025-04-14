Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir imalathanende denetim yaptı. İmalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit edilerek işletmeye 4 gün kapatma cezası kesildi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük.Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek."