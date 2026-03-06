T.C.

BURSA

14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2025/249

Davacı Emrah Yılmaz'ın, Davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı), aleyhine mahkememize açmış olduğu İtirazın İptali (Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılama sırasında, Davalı'nın Nüfus Müdürlüğü sisteminde mernis adresinin bulunmadığı/ bildirmediğinden dolayı tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, adres tespiti için araştırma yapıldığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, mahkememizce Davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı)'e duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Tüm aramalara ve araştırmalara rağmen duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme tensip tutanağı tebliğ edilemeyen davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı)'e 7201 sayılı tebligat kanunun 29/1.maddesi gereğince; duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Mahkememizce ön inceleme duruşma gün ve saatinin 09/04/2026 günü, saat 10:45'e bırakılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmeniz, hazır bulunmanız ve bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz ve vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam edeceği ve karara bağlanacağı, itiraz edemeyeceğiniz, ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız (6100 sayılı HMK'nın 139-141 ve 150.maddeleri) hususu ihtar olunur.