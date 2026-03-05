Rusya'ya sınırı olan ülkelerden Finlandiya'da nükleer silahlarla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Finlandiya hükümeti, ülke topraklarında nükleer silah bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmayı ve savaş halinde bu silahların konuşlandırılmasına izin vermeyi hedefliyor. Söz konusu düzenleme hayata geçirilirse, Finlandiya nükleer silahları yalnızca barış döneminde sınırlayan diğer İskandinav NATO üyeleriyle benzer bir konuma gelecek.

NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılığını güçlendirme gerekçesiyle sunulan değişiklik önerisinin parlamentoda onaylanması bekleniyor.

FİNLANDİYA 2023 YILINDA NATO ÜYESİ OLDU

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile birlikte 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirvenin ardından NATO üyelerinin büyük bölümü iki ülkenin katılımına ilişkin onay sürecini başlattı. Temmuz ayında 20 ülke, ağustosta 4 ülke ve eylülde 4 ülke daha parlamentolarında üyeliği kabul etti.

27 Mart’ta Macaristan Parlamentosu Finlandiya’nın katılımına yeşil ışık yakarken, TBMM’deki onay süreci de 30 Mart’ta tamamlandı. Resmi işlemlerin bitirilmesiyle Finlandiya, NATO’nun 74’üncü kuruluş yıl dönümü olan 4 Nisan 2023’te ittifaka resmen katıldı.