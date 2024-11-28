T.C.

BURSA

31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO :2023/636

KARAR NO :2024/655

Mahkememizin 05/09/2024 tarih ve 2023/636esas, 2024/655 sayılı kararı ile 999*******84 Yabancı Kimlik numaralı, bilinen son yerleşim yeri adresi Bahçelievler Mahallesi 1307 Sk No:1/1 Yüreğir/ADANA olan sanık İsmail EL TORAD hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, "Organ Ticareti Yapmak veya Aracılık Etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile"Resmi Belgenin Düzenlenmesinde yalan beyan" suçundanberaatinekarar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen sanık İsmail EL TORAD'a kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanının tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.