Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/139 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, imar ve tapu bilgilerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/139 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mah., 599 Ada, 18 Parsel nolu 1.007,42 m² yüzölçümlü “Arsa" vasfındaki taşınmazda yer alan, kat irtifakı kurulmuş olan, 42/1007 arsa paylı, B Blok, 1. Kat, 2 Nolu Bağ. Bölümün (Daire) 1/1 hissesi satışa konudur. İmar ve Ruhsat Durumu: Satış ilanında ve eklerinde mevcuttur.

Kıymet takdirine konu borçluya ait taşınmazMollaarap Mah., 2. Mehter Sok., No:2, B Blok, K:1 D:2 Yıldırım / BURSA adresinde yer almaktadır. Parselin kot farkı dikkate alınarak bitişik nizam inşa edilmiş bir sitenin B Bloğunda yer almaktadır. Bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup yapı ruhsatına göre III-B Yapı Sınıfı Grubundan olduğu ve toplam 4 kattan oluştuğu anlaşılmaktadır. Binanın bodrum, zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup yapı ruhsatına göre asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlığı mermer kaplıdır. Binanın tamamlanmadığı ortak alanlarda asansörün takılmadığı, merdiven korkulukların olmadığı, dairelerin na-tamam olması sebebiyle kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Halihazırda inşaa halinde ve na-tamam olduğu, keşif günü herhangi bir inşai faaliyetin olmadığı gözlemlenmiştir. Daire mimari projesine göre antre, 2 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, wc ve balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı, zemini genellikle şap kaplıdır. Pencereleri antrasit renkli pvc doğramalı çift camlı olan taşınmazda ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer petekli olup na tamam olduğu anlaşılmıştır. Dairenin fiiliyatta kullanılabilir halde olmadığı gözlemlenmiştir. Mimari projesinin kat irtifak listesine göre net alanı 111,00 m², ortak paylı alanı 198,00 m²'dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumdadır.

Kıymeti : 1.600.000,00 TLKDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu: Satış ilanında ve eklerinde mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mah., 599 Ada, 18 Parsel nolu 1.007,42 m² yüzölçümlü “Arsa" vasfındaki taşınmazda yer alan, kat irtifakı kurulmuş olan, 57/1007 arsa paylı, E Blok, Bodrum+Zemin Kat, 1 Nolu Bağ. Bölümün (Dubleks Daire) 1/1 hissesi satışa konudur. İmar ve Ruhsat Durumu:Satış ilanında ve eklerinde mevcuttur.

Kıymet takdirine konu borçluya ait taşınmaz Mollaarap Mah., 7. Mert Sok., No:25, E Blok, K:Zemin D:1 Yıldırım / BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz parselin kot farkı dikkate alınarak bitişik nizam inşa edilmiş bir sitenin E Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup yapı ruhsatına göre III-A Yapı Sınıfı Grubundan olduğu ve toplam 3 kattan oluştuğu anlaşılmaktadır. Binanın tüm katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlığı mermer kaplı olup giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Binanın tamamlanmadığı, dairelerin na tamam olması sebebiyle kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Halihazırda inşaa halinde ve na tamam olduğu, keşif günü herhangi bir inşai faaliyetin olmadığı gözlemlenmiştir. Dubleks daire mimari projesine göre bodrum katı antre, 2 oda, banyo+wc; zemin katı antre, oda, salon, mutfak nişi, banyo, wc ve balkondan müteşekkildir. Dubleks dairenin duvarları alçı sıvalı, zemini şap kaplıdır. Oda kapıları takılmamış olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli pvc doğramalı çift camlı pvc profildir. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer petekli olup na tamam olduğu anlaşılmıştır. İç merdivenleri mermer kaplı dubleks dairenin fiiliyatta kullanılabilir halde olmadığı gözlemlenmiştir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Yıldırım Belediye Başkanlığının yazı ekinde yer alan mimari projesinin kat irtifak listesine göre net alanı 157,00 m², ortak paylı alanı 278,00 m²'dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumdadır.

Kıymeti : 1.850.000,00 TL KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Satış ilanında ve eklerinde mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.