Örnek No:54*

T.C. BURSA 4. GENEL İCRA DAİRESİ

2025/14434 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14434 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.500.000,00 2 Taşınır 2 Adet Dokuma Tezgahı

1-)PICANOLPICANOL OMNIPLUS Summum F-4-R SN 333886 2015,

2-)PICANOLPICANOL OMNIPLUS Summum F-4-R SN 333885 2015

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:58

(İİK m.114/4)