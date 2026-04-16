T.C. BURSA 4. GENEL İCRA DAİRESİ
2025/14434 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14434 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.500.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Dokuma Tezgahı
1-)PICANOLPICANOL OMNIPLUS Summum F-4-R SN 333886 2015,
2-)PICANOLPICANOL OMNIPLUS Summum F-4-R SN 333885 2015
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:58
(İİK m.114/4)
