Sektörlerin sorunlarını çözmek için kolları sıvayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) “Sorun Çözüm Pazarı” buluşmasının ikincisini tekstil sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdi. Toplantıda firma temsilcileri, sektörde karşılaştırdıkları problemleri aktarırken, BTÜ’nün böyle bir adım atmasının çok değerli olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Şehirle büyüyen şehirle güçlenen” ilkesinden hareketle Bursa’nın sorunlarına kayıtsız kalmayan BTÜ bunun yanında sektörlerle de yakın ilişkisini sürdürüyor. Bu kapsamda sektörlerin karşılaştıkları sorunlar için çözüm arayışına giden BTÜ, Sorun Çözüm Pazarı buluşmaları düzenliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında otomotiv firmalarının temsilcileriyle ilk buluşma gerçekleştirilirken, bu kez ise tekstil sektörünün temsilcileri ağırlandı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen Sorun Çözüm Pazarı buluşmasında; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve akademisyenler, ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren tekstil firmalarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, firma temsilcileri tek tek söz alarak sektörde karşılaştıkları sorunları ve BTÜ’den beklentilerini dile getirdi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE TALİBİZ”

Tekstil sektörü temsilcileriyle yapılan buluşmada konuşan Rektör Naci Çağlar, ‘Sorun Çözüm Pazarı’nın amacının sorunları çözmek veya iyileştirme önerilerini üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde birlikte geliştirmek ve yol haritasını belirlemek olduğunu söyledi. Toplantının ilkini otomotiv sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiklerini hatırlatan Rektör Çağlar, “Bursa’nın en önemli alanlarından olan tekstil sektörünün yaşadığı sorunları önemsiyoruz. Bu doğrultuda Üniversite olarak sorunlarınızın çözümüne talibiz. Çünkü hedefimiz, ‘sanayiyi güçlendiren, sanayiden güç alan üniversite olmak’ ifadelerini kullandı.

BTÜ’DEN TEKSTİLE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELER…

BTÜ’nün tekstil sektörüne yönelik gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgi veren Rektör Naci Çağlar, sorun çözümü sırasında; teknik danışmanlık, ortak projeler, eğitim, Ar-Ge gibi desteklerde bulunabileceklerini söyledi. Sorun Çözüm Pazarı sürecinden bahseden Çağlar, “Belirlediğimiz tarihte her firma ya da konu özelinde ayrı masalar oluşturulacak. Çözüm masaları oluşturulurken, firmanın ya da konunun sorununa yönelik uygun akademisyenlerin belirlenmesi sağlanacak. Akademisyenler ve firma temsilcileri çözüm masasında buluştuktan sonra bir takvim oluşturulacak, takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu süreç BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edilecek” dedi.

TEKSTİLİN SORUNLARI: KALİTELİ MALZEME, TEDARİK, TEST-ANALİZ…

Rektör Çağlar’ın konuşmasının ardından firma temsilcileri tek tek söz aldı. BTÜ’nün attığı adım sayesinde üniversite-sanayi iş birliğinin en verimli şekilde yürütülebileceğini ifade eden temsilciler, Rektör Çağlar ve ekibine teşekkür etti. Sorun ve beklentilerini dile getiren katılımcılar; nitelikli malzemeye erişimde sıkıntı, malzemelerin kullanılabilecekleri alanların belirlenmemesi, sürdürülebilirlik, atıkların azaltılması, enerji verimliliği, nitelikli eleman sorunu, onaylı tedarikçi bulunamaması, test-analiz süreçlerindeki kalite, uluslararası projelerde destek gibi problem ve beklentilerini aktardı. Bu süreçlerde BTÜ’nün vereceği desteği çok önemsediklerini dile getiren temsilciler, sorunlarının çözümü için masa etrafında buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Toplantının ardından tekstil firmalarının temsilcileri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve bünyesindeki tescilli cihazlarıyla ağırlıklı olarak sanayiye hizmet veren BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarını (BTÜ-MERLAB) gezerek detaylı bilgi aldı.