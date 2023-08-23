Otoyol, bugün genç bir motosiklet sürücüsünün babasının kullandığı otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kaza ile sarsıldı. Olay, görgü tanıklarını adeta şaşkına çeviren türden bir trajedi olarak öne çıktı.

Muhammet Esat Yün'ün yönetimindeki 22 AAF 892 plakalı otomobil, babası Fikri Yün'ün kontrolündeki 34 RYD 68 plakalı aracın ani bir fren yapması sonucu şiddetli bir çarpışmaya neden oldu. Kuvvetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Kazanın yaşandığı bölgeye, hızla hareket eden polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek motosiklet sürücüsü Muhammet Esat Yün'ü ambulansla en yakın hastaneye taşıdı.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.