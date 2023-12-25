24 Aralık 2023 tarihli haber yayınında Meltem Günay'ın masasının üstünde bir Starbucks fincanının bulunması, kanalın kurumsal ilkelerine aykırı olarak değerlendirildi.

Gereken Hassasiyet Gösterildi!

TGRT Haber yaptığı açıklamada, spikerin herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayarak Günay ve yönetmenin işine haklı nedenle son verildiğini belirtti. Kurum, Türk halkının Gazze konusundaki hassasiyetlerini savunan bir anlayışa sahip olduğunu ve bu tür bir eylemin tasvip edilemeyeceğini vurguladı. Sosyal medyada İsrail-Filistin olaylarına bağlı olarak Türkiye'de yoğun bir şekilde yaşanan Starbucks boykotuyla ilgili tepkiler, TGRT Haber'in bu durumu haber sunucuları aracılığıyla nasıl ele aldığına dair eleştirilere dönüştü. Bu olay, kanala yönelik boykot çağrılarına ve tepkilere yol açarak kamuoyunun dikkatini çekti.