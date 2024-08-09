Galatasaray'ın en iyilerinden olan Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova'da transferi gündemde.

Akçakoğlu'nun sevilen menajeri milli futbolcunun transferi için Rusya'ya kapıları kapattı.

Uzun zamandır transferi gündemden düşmeyen Aktürkoğlu'nun menejeri konu ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova devredeydi.

Sport-Express'e konuşan William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı.

D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.