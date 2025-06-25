Trump, göreve geldiğinde NATO’nun çöküşün eşiğinde olduğunu ve şimdi müttefiklerin savunma harcamalarında 700 milyar dolarlık artış olduğunu söyledi.

İran-İsrail çatışması hakkında konuşan Trump, savaşın sona erdiğini iddia ederek İran’a yapılan son saldırıların çok başarılı olduğunu belirtti. İran’ın nükleer geliştirme tesislerine yönelik hassas bir saldırı düzenlendiğini ve büyük yıkım yaşandığını söyledi. Dünyada kimsenin böyle bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. Ortadoğu’da yeni bir dönemin başladığını ve İran ile İsrail’in yeniden birbirine saldırmayacağını öne sürdü.

Trump, Avrupa’nın savunma yükünü üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak NATO’nun artık ücretsiz güvenlik sağlamadığını belirtti. İran’ın Katar’daki ABD askeri üslerine 14 füze fırlattığını, ancak bunların tamamının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı öncesinde üslerin boşaltıldığını söyledi.

İran’a yapılan saldırının etkileri hakkında Trump, İsrail’in Fordo’daki nükleer tesisinin imha edildiğini resmen duyurduğunu belirtti. Fordow tesisine düzenlenen saldırının İran’ın nükleer programını 15 yıl durdurduğunu ve nükleer materyallere erişimin engellendiğini söyledi.

Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında Trump, operasyonun etkisini Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti. Sığınak delici füzeler kullandıklarını ve dünyanın en iyi donanımına sahip olduklarını söyledi. Operasyonun zamanlamasıyla ilgili olarak İran ile saat 1’de vurulması konusunda anlaşma sağlandığını belirtti. Basına güveninin düşük olmasından gurur duyduğunu da ekledi.

NATO savunma harcamalarına değinen Trump, Amerikan gücünün barışın yolunu açtığını ve NATO üyelerinin savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarmayı taahhüt ettiğini söyledi. İran’ın nükleer tesislerini tamamen imha ettiklerini, saldırı için uçağın 37 saat uçtuğunu ve denizaltılardan 30 hassas füze fırlatıldığını açıkladı.

Medya eleştirilerine yanıt veren Trump, bazı medya kuruluşlarının saldırıların sonuçlarını sorguladığını söyledi. İsrail Atom Enerjisi Kurumu’nun açıklamasına göre saldırıların İran’ın nükleer programını yıllarca geriye ittiğini belirtti.

B-2 pilotlarının Fordow tesisini başarıyla hedeflediğini ve sağ salim döndüğünü belirten Trump, Amerikan gücünün bölgede barış sağladığını ifade etti. Ancak İsrail ile İran arasında çatışmaların yeniden başlayabileceği ihtimalini de dile getirdi.

Trump, İran’ın nükleer materyallere erişemeyeceğini söyledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth’i “Savaş Sekreteri” olarak nitelendirerek, 1947’de kaldırılan bu unvanı yeniden kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine dair Trump, Putin’in İran konusuna yardımcı olmak istediğini ve kendisinin Rusya konusunda yardım istediğini aktardı. Putin’i yanlış yönlendirilmiş biri olarak gördüğünü ve durumu çözebileceğini düşündüğünü söyledi. Putin ile anlaşma sağlamaya çalıştığını ifade etti.