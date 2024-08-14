Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından denge arayışları sürüyor.

Bu sabah ons altın fiyatı 2.472 dolara kadar çıkarak, 2.483 dolarlık rekor seviyeye oldukça yaklaştı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, Ortadoğu'daki artan gerginlik ve yatırımcıların güvenli liman olarak sarı metale olan ilgisinin artmasıyla bağlantılı. Günün önemli gelişmesi ise ABD'nin Temmuz ayı enflasyon verileri olacak.

HERKESİN GÖZÜ O VERİLERDE

Dün ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi açıklandı. Temmuz ayında ÜFE, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde, Temmuz ayında hem manşet hem de çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artış göstermesi, yıllık manşet enflasyonun yüzde 3,0 olarak aynı kalması, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,2'ye gerilemesi bekleniyor.

FED'DEN 50 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bu bağlamda, veri öncesinde 18 Eylül'deki Fed faiz toplantısında 50 baz puanlık faiz indiriminin yüzde 50 ihtimalle gerçekleşmesi öngörülüyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar yapılması beklenen toplam faiz indiriminin 100 baz puan olarak fiyatlandığı görülüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

Uzmanlar altın fiyatları için yaptıkları değerlendirmesinde, “Enflasyon tarafında bir tehlike olmaması durumunda FED resesyon endişelerinin önüne geçmek için faiz indirim adımlarında hızlanabilir. Reel getirilerin düşmesi ise altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir” ifadelerini kullandılar.

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içi piyasaya döndüğümüzde, gram altın fiyatı rekor seviyelere yakın bir seyir izliyor. Şu anda 22 ayar gram altın 2.653 TL, 24 ayar gram altın ise 2.824 TL’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.483 TL, Cumhuriyet altını ise 18.243 TL seviyesinde bulunuyor.

“ALTININ SEVDİĞİ BİR ORTAM”

Altın piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman İslam Memiş; “Ben altın ve kripto para piyasasının baskı altında olduğunu hâlen düşünüyorum. Bunu da sık sık dillendiriyorum. Çünkü merkez bankaları enflasyonla mücadele ediyor, işte faiz noktasında faiz artırarak bu süreci bugüne kadar getirdiler. Jeopolitik gerilimleri, küresel ekonomik krizleri, resesyon riskleri... Hepsini topladığınız zaman altın fiyatlarının ve kripto paraların sevdiği bir ortam. Dolayısıyla da yükselmemesi baskılandığına işaret ediyor” yorumunda bulundu.

“ALTIN, ALTIN YILINI YAŞAYACAK”

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Diğer yandan merkez bankalarının fiziki rezervlerinde ciddi bir artış var. Yani merkez bankaları para stoklarını artırmaya devam ediyor ve dolayısıyla da bu baskılanma sürecini etkiliyor. Ama önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendlerini korunma ihtimalini güçlü görüyorum. Özellikle merkez bankaları Eylül ayı itibariyle faiz indirimleri başladığında... 2024 yılına ilişkimiz sloganımız vardı. 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak.”