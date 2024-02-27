Geçtiğimiz hafta yapılan kongreyle Turgutalpspor’un yeni yönetim kurulu seçilmişti. Yeni Başkan Sezai Çelik ve yönetim kuruluna ilk ziyaret AK Parti’den geldi. Pazar günü antrenmana giden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis adayları yeni yönetimi ziyaret etti.

Ziyarette birçok konuda istişarede bulunularak sporcularla sohbet edip antrenmanları izlediler.

Antrenman sonrası ise sporculara spor ahlakının önemi ve sağlıklı yaşam için gerekenler hakkında öğütler veren İnegöl Belediye Başkanı, AK Parti Belediye Başkan adayı Alper Taban, kulübe kadın liglerinde ve diğer branşlarda başarılar diledi.

Turgutalpspor Başkanı Sezai Çelik ise, Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, “Çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamak için yönetim olarak bütün olanaklarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN