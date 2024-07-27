Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10 kaçak göçmen kurtarıldı. 12 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 2’si çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Çakmak Burnu önlerinde Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’ ve ‘KB-4304’ tarafından bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Karaya çıkan 4’ü çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.