Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik su depoları temizliği, klorlanması, içme suları dezenfeksiyonu ve KETEM temas noktası ile kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Vekili Fatma Akyüz ve Kofçaz Toplum Sağlığı Başkanı Cevat Atalay tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik su depoları temizliği, klorlanması, içme suları dezenfeksiyonu ve KETEM temas noktası ile kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme etkinliğinde, su depolarının düzenli olarak temizlenmesi ve klorlanmasının içme suyu kalitesini ve halk sağlığını nasıl koruyacağı konusunda detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, içme sularının dezenfeksiyon yöntemleri ve sağlıklı su tüketiminin önemi vurgulandı. Muhtarlar, kendi bölgelerindeki su depolarının düzenli olarak bakımını yapma ve klorlama işlemlerini gerçekleştirme konusunda teşvik edildi.

Bunun yanı sıra, KETEM temas noktalarının işleyişi ve kanser taramalarının önemi hakkında muhtarlara bilgi verildi. Kanserin erken teşhisinin tedavi sürecindeki hayati rolü anlatıldı ve köylerde yaşayan vatandaşların düzenli taramalara katılmalarının teşvik edilmesi istendi.