İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Irak ile ticari ilişkileri olan firmaların bu ülkedeki müşterileri ile ticari faaliyetlerinde Amerikan Dolarını kullanmaya devam edebileceklerini dile getirdi.

DIŞ TİCARETİ ETKİLEMEZ

Konu ile ilgili basın açıklamasında bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ “Özellikle ihracatçılarımıza Irak Hükümeti’nin Amerikan dolarını yasakladığı yönündeki bu yanlış bilgilendirmelerle ilgili çok hızlı harekete geçen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, bu haber ile ilgili Irak’taki Bağdat Ticaret Müşavirliğimiz, Erbil ve Musul Ticaret Ataşeliklerimiz ile görüşmeler sağlamıştır. Yapılan görüşmelerde söz konusu haberin sadece kendi ülkeleri içindeki ticari işlemleri kapsamakta olduğu, ülkenin uluslararası ticareti ile ilgisi olmadığı, hatta Irak Hükümeti’nin bankalar üzerinden döviz alım satım işlemlerinde ticareti kolaylaştıracak uygun kur politikalarını yaygınlaştırdığı aktarılmıştır."

İHRACATÇILARIMIZIN YANINDAYIZ

“Irak’a ülkemizden yapılan ihracatları da kapsadığı yönünde çeşitli yazışma grupları ve platformlar üzerinden bilgilendirmeler doğru değildir. İhracatçılarımız Irak ile olan ticaretlerinde daha önce olduğu gibi doları gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Biz de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman ihracatçılarımızın yanında yer almaya, onların sorunlarının çözümü konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.