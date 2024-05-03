SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları arasında enflasyon farkı uygulamasında farklılıklar olacak. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak. Bu artışta, emekli kök maaş zammı, memur maaşlarına yapılan zam ve en düşük emekli aylığının artırılması gibi unsurlar yer alacak.

Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, TÜİK tarafından belirlenecek enflasyon farkına göre emekli zammı belirlenecek. Eğer TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı %25 civarında olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %25, memur emeklilerine ise %20 zam yapılacak. Bu durumda, milyonlarca memur emeklisinin enflasyonun altında bir artış alabileceği uyarısında bulunuldu.

Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan ara zam miktarı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. SGK Uzmanı Erdursun'a göre, enflasyon oranının üzerine çıkılması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %30, memur emeklilerine ise %25 zam yapılacak.

TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %3,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise %3,60 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de %69,80, Yİ-ÜFE'de ise %55,66 olarak gerçekleşti. Bu veriler, Temmuz ayındaki enflasyon farkı ödemelerinin belirlenmesinde temel referans olacak.