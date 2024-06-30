Bursa şehir merkezinin akciğerleri görevinin üstlenen Bursa Uludağ Üniversitesi kampus bünyesindeki ormanlar alev alev yanmaya devam ediyor. AKUT ve Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekipleri de alevlerden iki at ve bir kaplumbağayı kurtardı.

Yaklaşık 45 yıl önce Nilüfer ilçesinin Görükle Mahallesi’nde kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi, o tarihten itibaren yürüttüğü çevre çalışmaları ile adeta bir orman vasfını yakalamayı başardı. Yıllar içerisinde devam eden ağaç ve fidan dikme çalışmaları meyvesini verdi. Toplam 14,41 kilometre karelik bir alan içerisine yayılan üniversite arazilerinin yüzde 55’i orman ile kaplandı. Kampüs kapasitesinin yüzde 80’i ise yeşil alan olarak tescillendi. Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nin kullandığı tarla ve bahçeler de kampüs alanının yüzde 26’lık bir kısmını oluşturdu. Kampüs içindeki yüzde 55’i orman alanın yarısı alevlere teslim oldu.

Şu an havadan 4 helikopter, karadan ise 40 araç, 150 personelle alevlere müdahale ediliyor. Ayrıca, AKUT ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekipleri de iki at ve bir kaplumbağayı alevlerden kurtardı.