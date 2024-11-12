Osmangazi Belediyesi ve Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 11. Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, sona erdi.

Dikkaldırım Spor Salonu’nda düzenlenen 11. Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Türkiye’nin 24 ilinden gelen oyuncuların yanı sıra Bursa’da ikamet eden Bulgaristan, Danimarka, Fas, Suriye, İran ve Iraklı oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. 3 boyunca devam eden turnuvaya katılan toplam 300 sporcu, madalya için kıyasıya mücadele etti. Kadın ve erkeklerde 16 ayrı yaş kategorisinde yarışan sporcuların ortaya koyduğu mücadele alkış aldı.

Dostluk ve kardeşlik havasında geçen turnuvaya yoğun bir ilgi vardı. Tekler ve çiftler kategorilerinde mücadele eden sporcular, hem fiziksel dayanıklılıkları hem de teknik becerileri ile masa tenisine olan tutkularını gözler önüne serdi.

Sporun ve dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlayan turnuva, heyecan dolu karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu.