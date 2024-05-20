19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, mehter takımı ve büyük bayraklarla birlikte 35 farklı branştan 1.500 sporcu ve 200 eğitmen katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Yürüyüşü gerçekleştirerek farklı bir etkinliğe imza attı. 35 farklı branştan 1.500 sporcu ve 200 eğitmenin katılımlarıyla gerçekleşen etkinlik, sporcuların trafiğe kapalı Alemdağ Caddesinde toplanmasıyla başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yürüyüşe katılarak gençlerle birlikte en ön safta yer aldı. Mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyüş gerçekleştiren sporcular eski santral meydanında yürüyüşü sonlandırdı. Sporcuların ve diğer vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a tezahüratlar yapılarak fotoğraf çekinildi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kutlamalar başladı.

Yürüyüş sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde gençlerimizle, yaşlılarımızla, bütün herkesle bayrak merasimi yapıyoruz. Dünyada hiç bir ülkenin küçük çocuklarına 23 Nisan, gençlerine 19 Mayıs’ta bir bayramı yok. Çok şükür bu ülkede bu bayram gençlerimize armağan edilmiştir. Kutluyorum gençlerimizi. Gençlerimiz dinamik. Ülkesini milletini, dinini, vatanını ve bayrağını seven gençliğimizle gurur duyuyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.