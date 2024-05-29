Ümraniye’de silahla havaya ateş eden ve o anları sosyal medyada paylaşan şüpheli, gözaltına alındı. “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 26 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya platformlarından paylaşılan silahla havaya ateş etme görüntülerine yönelik Ataşehir’de çalışma başlattı. Şahısların, olayı Ümraniye Şerifali Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri belirlendi. Görüntüyü sosyal medya platformundan paylaşan şahsın B.A. isimli şahıs olduğu, şahsın kuzeni olan U.A. isimli şahsın ise görüntülerde havaya ateş eden şahıs olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahıslar olayda kullanmış oldukları kurusıkı tabanca ile birlikte 28 Mayıs tarihinde Ümraniye’de yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” suçundan sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.