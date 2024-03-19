Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde çevre mühendisliği öğrencilerinin teorik bilgilerin yanında uygulama alanlarını görmesi, çevre meselelerine karşı çözüm önerileri geliştirebilmeleri amacıyla ‘Çevre Akademisi’ projesine start verildi.

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Bursa için amacıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla işbirliği yaparak üniversite öğrencilerine kendilerini geliştirme imkanı da sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde ‘Çevre Akademisi’ projesi başlatıldı. Projeyle, çevre mühendisliği öğrencilerinin teorik anlamda edindikleri bilgileri uygulama alanlarında görmesi, şehrin çevre meseleleriyle ilgili çözüm önerileri geliştirmeleri ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere şehirde çevre yönetimi alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Projenin tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, üniversitelerin bölüm başkanları, akademisyenler ve projede yer alacak öğrenciler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, projenin öğrencilere aldıkları teorik eğitimin pratiğe dönüşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Daire Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk ise projenin içeriğiyle katılımcılara bilgi verdi. Proje çerçevesinde üniversitelerin ilgili bölüm yöneticilerinin katılımıyla 12 konu başlığından oluşan toplam 7 haftalık eğitim modülü oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi teknik personeli tarafından verilecek eğitim programlarının yanı sıra saha ziyaretleri ve atölye çalışmaları da yapılacak. Projenin bitiminde çalıştay düzenlenmesi ve öğrencilerden proje önerilerinin alınması planlanıyor.