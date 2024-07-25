Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, mikroplastikler hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğu, yaptığı açıklamada mikroplastiklerin deodorant, parfüm gibi kişisel bakım ürünleriyle birlikte insan vücuduna girdiğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Deniz ürünlerinden mikroplastiklerin insan vücuduna girebileceğini belirten Erdoğu, “Plastikler özellikle deniz sularına karışarak, daha da küçük parçalara ayrılmaya başlıyor. Plastik ürünler doğada yok olması zor olan ürünlerdir. Bu plastikler okyanuslara, denizlere, katıldıktan sonra çok daha küçük gözle görülmeyen parçalara ayrılıyor. Plastikler denizlerde yaşayan canlıların vücutlarında birikmeye başlıyor. Deniz canlıları plastik parçaları vücut içerisine alıyor, deniz ürünlerini tükettiğimizde bu mikroplastikler vücudumuza girebiliyor. Yada kimyasal ürünler deodorantlar, parfümler ve hijyen gibi ürünlerle vücudumuza temas ederek girebiliyorlar” dedi.

Üreme sağlığını tehdit edebilir

Mikroplastiğin birçok hastalığa neden olduğunu belirten Erdoğu, “Plastiklerin hayatımıza getireceği zararlar konusunda da elimizde çok ciddi veriler yok. Kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, gibi hastalıklara sebebiyet verebiliyor mu hemen üzerinde tamamlanmış bir çalışma yok. Gelecek yıllarda belki 50 yıl sonra insanlar dönüp baktığında ‘bu insanlar plastikleri nasıl kullanmış’ ‘bu kadar zararlı şeyleri neden dönüştürmemişler’ gibi bir takım sorular akıllarına gelecek. Bugün bunlarla ilgili elimizde çok ciddi veriler olmadığı için bunlarla ilgili bir şeyler söyleyemiyoruz. Tıbbi hayatımızda olan gözlemlerden şunları söyleyebilirim ki çocuk sahibi olabilme sıklığımız 20-30 yıl öncesine göre oldukça kısıtlı. Belki üreme sağlığı ile alakalı ilk ciddi veriler gelmeye başlayacak ve üreme sağlığını olumsuz etkilediğine dair bir takım verilere sahip olacağız” diye konuştu.

“Hazır gıdalar yerine taze gıdalar tüketmeliyiz”

Erdoğu, hazır gıdalar yerine taze gıdalar kullanarak mikroplastiklerden korunabilmenin mümkün olduğunu söyleyerek, “Korunmamızın yolları da bunlarla olan temasları azaltmamız gerekiyor. Konserve edilmiş gıdalar, uzun süre saklanabilir şeyler ve plastik malzemeler içerisinde satılan ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Cam ürünler daha çok tercih edilebilir. Hazır gıdalar yerine taze gıdalar tüketmeliyiz. Çocuklarımızın ve bizlerin kullanacağı eşyaların plastik değil, organik ürünlerden olmasına dikkat etmeliyiz. Kullandığımız kıyafetlerin pamuklu olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sentetik ürünlerde plastiklerin alt kolu olarak karışımıza çıkıyor. Plastikleri daha az kullanmalıyız ve daha az tüketmeliyiz” ifadelerine yer verdi.