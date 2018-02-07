İhbar üzerine takibe alınan özel otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde KOM ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs aracı bırakarak kaçmaya çalışırken, polisin havaya ateş etmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahıslar kaçarken üzerlerinde bulunan paraları yol kenarına attılar. Vatandaşlar tarafından toplanan paralar ekiplere teslim edilirken, otomobil detaylı bir şekilde yapılan aramada yaklaşık 50 gram Sentetik Uyuşturucu maddesi ile 2 gram metanfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 500 lira ele geçirildi.

İKİ TUTUKLAMA

Gözaltına alınan Ö.B., C.Ç. ve M.B. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından içici olduğu tespit edilen M.B. hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu tacirleri Ö.B. ile C.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. HABER MERKEZİ