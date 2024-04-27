Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum bültenine göre yapılan duyuruda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Eceabat-Gelibolu-Keşan yolunun 62-65.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Serik yolunun 0-15.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. (16.04.2024-30.04.2024)

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Gemlik Kavşağı 0-2.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanmaktadır.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 22-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 24-27.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan sağlanmaktadır.

Seben Ayr.-Nallıhan-Beypazarı yolunun 35-40.km.leri arasında Çayırhan-Nallıhan istikametinde tünel ve köprü elektromekanik çalışmalarından dolayı sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 78-82.km.leri arasında bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında (cumartesi ve pazar hariç) ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74.km.leri arasında yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır."