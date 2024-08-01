Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapılan kura çekimini, TVF Genel Sekteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, “2024-2025 voleybol sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Liglerden Sorumlu Asbaşkanımız merhum Ahmet Göksu’yu bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 2’de 2 yaparak emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı da kutluyor, kalan müsabakalarda başarılar diliyorum. Onlara inancımız tam. Umarım ki güzel bir sonuçla ülkemize dönecekler. Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve Yönetim Kurulumuz adına da tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum” dedi.

TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sultanlar Ligi 1. hafta programı şu şekilde:

Kuzeyboru - Aydın BBSK

Galatasaray - V.Bank

THY - Fenerbahçe

Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo

Nilüfer Bld. - Bahçelievler Bld.

Beşiktaş - Zeren Spor

Sigorta Shop - Sarıyer Bld.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 1. devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.