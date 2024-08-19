WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, spam mesajları, dolandırıcılık girişimlerini ve istenmeyen iletişimleri azaltmayı hedefliyor. Yeni sistemde, kullanıcılar rehberlerine kayıtlı olmayan numaralardan gelen mesajları otomatik olarak filtreleyebilecek veya tamamen engelleyebilecek.

Bu özellik, WhatsApp’ın kullanıcı mahremiyetini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle son zamanlarda artan spam ve dolandırıcılık vakaları, kullanıcıların bu tür bir güvenlik önlemine ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştu. WhatsApp’ın yeni güncellemesiyle, kullanıcılar daha güvende olacak ve istenmeyen mesajlarla uğraşmak zorunda kalmayacak.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netleşmiş değil, ancak bu gelişme, WhatsApp’ın kullanıcı güvenliğine verdiği önemi vurgulayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.