Yağlı güreş düzenleyen kentlerin bir arada hareket edebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısında yapılan seçimle, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, birlik başkanı seçildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı, Onhann Termal Otel’de gerçekleştirildi. Yağlı güreş düzenleyen belediyeleri bir araya getirmek, bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu sağlamak ve geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla kurulan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin toplantısına; birliğin meclis üyeleri, üye belediyelerin başkanları, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş katılım sağladı. Toplantıda; Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Meclis Asil ve Yedek Kâtip Üyeleri, Encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı. Seçim sonucunda; Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçildi. Ayrıca Kocaeli Derince Belediyesi de birlik üyeliğine kabul edildi. Böylelikle üye belediye sayısı 63’e yükseldi.

"Ata sporumuzu yaşatacağız"

Yağlı Güreş Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısına katılarak öz kültürüne sahip çıkan tüm birlik üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, devamında şöyle konuştu:

"17.’si düzenlenen birlik toplantımızda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizleri aynı zamanda Yağlı Güreşler Birliğimizin merkezi de olan ve birçok başpehlivan çıkarmış, güreşte ulusal alanda adını duyurmuş Balıkesir’imizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Yağlı güreş, sadece geleneksel bir spor dalı olarak görülmemeli. Yağlı güreş; Türk Milleti’nin cesaretinin, boyun eğmemezliğinin ve sırtının yere gelmemezliğinin bir sembolü. Yağlı güreş, milletimizin asırlar boyunca süregelen kahramanlığının en somut ifadesi. Bir kültür ve yaşam biçiminin ifadesi olan bu geleneksel ata sporumuzu yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermekte kararlıyız. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki yağlı güreşlerin, Balıkesir’imiz için ayrı bir değeri var. Tarihte pek çok başpehlivan çıkarmış, Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi dünya şampiyonu bir isme sahip olan Balıkesir’imiz; bu organizasyona ev sahipliği yaparak bizi ayrıca gururlandırıyor. Bizlerden önce birliğimizde görev yapan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

"Yağlı güreşlerin merkezi Balıkesir"

Hem Kuvayı Milliye Şehri olarak hem yağlı güreşlerimizin merkezi olarak Balıkesir’imiz; milletimizin cesaretini, fedakârlığını, kahramanlığını en iyi sembolize eden yer konumunda. Böyle kahramanların, vatanperverlerin, sırtı yere gelmeyen asil Türk isimlerinin çıktığı memleketin bir ferdi ve Belediye Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gömeç’imizden Balya’mıza şehrimizin pek çok yerinde önemli yağlı güreş müsabakaları düzenleniyor.

"Projelere layıkıyla destek verilecek"

Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz; bu müsabakaların ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına, altyapısına, yürütülen projelere layıkıyla destek vermek. Milli birlik ve beraberliğimizin, ulusal değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için yağlı güreşleri desteklememizin önemi çok büyük. Yağlı Güreş Birliğimiz ve yerel idarelerimiz iş birliğiyle ata sporumuz için her türlü katkıyı sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Birliğimizin tüm unsurlarıyla eş güdümlü çalışıp istişare halinde olarak yağlı güreşi ve özelde Balıkesir’imizde düzenlenen organizasyonları öne çıkarmak, değerini arttırmak adına huzurlarınızda söz veriyorum."

Encümen ve komisyon üyeleri

Türk’ün ata sporu yağlı güreşlerin her geçen gün daha da geliştirilmesini sağlamak amacıyla Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği çatısı altında çalışacak olan encümen ve komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir;

Meclis Başkan Vekilleri

Meclis 1. Başkan Vekili Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Meclis 2. Başkan Vekili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.

Meclis Asil Kâtip Üyeleri

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın, Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Musa Tonga.

Meclis Yedek Kâtip Üyeleri

Kepsut Belediye Meclis Üyesi Feyzullah Uygur, Elmalı Belediye Meclis Üyesi Şükrü Güler.

Encümen Üye Listesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büykakın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk.

Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Karesi Belediye Meclis Üyesi Volkan Altınöz.

TGGF Genel Kurulu’na Seçilen Delegeler

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın, Edirne Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan.

Planlama ve Organizasyon Komisyonu Üyeleri

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Bahşi ve Akhisar Belediye Meclis Üyesi Hacı Serdar Sunma seçildiler.