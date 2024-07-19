Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sandalye fabrikasında çıkan yangında ilk açıklama Kaymakam Eren Aslan'dan geldi.

Kaymakam Eren Aslan'ın İlk Açıklaması

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İnegöl Kaymakamı Eren Aslan, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekiplerin müdahalesi ile yangını kontrol altına aldık. Etrafa sirayet etme riskini ortadan kaldırdık. Büyükşehirden itfaiye desteği, çevre itfaiyeler, bizim itfaiyemiz ve jandarmamızın helikopteriyle anında müdahale ediyoruz. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah daha beterinden korusun, arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Şu an için bundan başka bir şey söyleyemeyiz."

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının neden olduğu hasarın boyutu, yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Müdahale Ekiplerinden Tam Destek

Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sayesinde yangının çevreye yayılması önlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında hiçbir can kaybı yaşanmaması, hem yetkilileri hem de fabrika çalışanlarını rahatlattı.

İnegöl'deki bu büyük yangın, yangın güvenliği ve acil durum müdahalelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.