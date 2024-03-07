İzmit Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun "Yapabilirsin" belgeselini vatandaşlarla buluşturdu.

İyimserlikle içindeki gücü harekete geçiren 9 kadının hikayesini anlatan belgesel, vatandaşlar tarafından İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde ilgiyle izlendi.

"Siyasette, sokak, evde, iş hayatında kadın olmak zor"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bütün kadınların hiçbir şey gözetmeden yan yana durabilmesi çok kıymetli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Sevgili Tuluhan Tekelioğlu’nun ’Yapabilirsin’ belgeselinin gösteriminde sizlerle bir aradayız. ’Yapabilirsin’ cümlesi ne de güzel bir cümle biz kadınlar için. Hem güzel hem de güzel olduğu için de maalesef zor da bir kelime ülkemizde. ’Yapabilirsin’ kelimesi, umut ve cesaretin sembolü olsa da, ülkemizde karşılaştığımız zorlukları ve sınırlamaları maalesef aklımıza getiriyor. Siyasette, sokak, evde, iş hayatında kadın olmak zor. ’Yapabilirsin’ demek, baskı ve dayatmalara karşı bir başkaldırı demek. ’Yapabilirsin’ demek, cinsiyetçi yapılarla mücadele demek, ön yargılara meydan okumak demek. Ama korkmuyoruz tabii ki, ne baskılardan, ne mücadeleden, ne de ön yargılardan. Ne mutlu bizlere ki tarihimizde Leyla Atakan, Halide Edip Adıvar, Afet İnan ve Sabiha Gökçen gibi öncü kadınlar var" dedi.

"Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz"

İzmit Belediyesi olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonuyla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme gibi birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Hürriyet, "Acil yardım hattımız var. 0549 656 96 96 numaralı hattımız sizin hizmetinizde. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Her kadın arkadaşımız bizim için çok kıymetli. Ben, bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, biz kadınların sesinin daha yüksek çıkacağına, gücümüzün daha fazla hissedileceğine ve umudumuzun daha da büyüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar bir stadyum dolusu kadın erkekler tarafından öldürüldü"

Belgesel gösterimi sonrasında konuşan Tuluhan Tekelioğlu ise "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir anma yapılmalı. Bugün de aklımıza Münevver Karabulut, Güldünya Töre, Şule Çet geliyor onlar bir sayı değil, bir yaşam. Hepsinin hayalleri vardı. Bugüne kadar bir stadyum dolusu kadın erkekler tarafından öldürüldü. 8 Mart günlerine tüm televizyoncu arkadaşlarım yakalarına siyah kurdele takarak yayına başlayabilir. Cesaretle direnişi elimize alıp bu direnişi gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü kadın güçlüdür. Filmimizde 9 kadın var ama aslında biz milyonlarız. Siyasi güçle buna sahip çıkmalıyız. Kadın meselesi aslında erkeğin de meselesidir. Bizlerin temsil edilmemiz lazım. Görmek istediğimiz değişim biz olacağız. Biz adım atacağız, başka türlü olmaz" şeklinde konuştu.