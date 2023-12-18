Denizbank Master Kart sahiplerine özel Yemeksepeti'nde 100 TL indirim kampanyasını duyurdu. Yıl içinde sunduğu avantajlı kampanyaları ile banka müşterisinin bütçesini hafifleten Denizbank yıl sonuna özel yemek kampanyasını müjdeledi.

Denizbank müşterisi olanlar Mastercard logolu banka kartı ile yapacakları her 250 TL ve üzeri harcamaya sepette 100 TL indirim kazanıyor. Yemek Sepeti internet şubesi üzerinden yapılacak harcamalarda geçerli 100 TL indirim her kullanıcı tarafından en fazla 4 kez kullanılabiliyor.

100 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Kampanya kapsamında Master kod kullanımları 20.000 adet ile sınırlandırılmıştır. 31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Yemek Sepeti Mahalle uygulaması üzerinden veya Restoran, Market sekmesinden online ödeme yapması gerekir. Gel Al yöntemi ile yapılacak alışverişlerde geçerli değildir. Siparişin iptal edilmesi durumunda kazanılan indirimler hesaptan geri alınır.

Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Her alışverişte yalnızca bir adet indirim kodu kullanılabilir. Kampanyaya katılmak isteyen DenizBank'ın müşterisinin ödeme yöntemi sayfasında “online kredi kartı ya da banka kartı” seçeneğini işaretledikten sonra kart bilgilerini girmesi ve Master Pas kutucuğunu işaretleyerek bilgilerini kaydetmesi yeterlidir.