Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu destek tutarının Ocak 2026’dan itibaren, her iki eşin de 18–25 yaş arasında olması hâlinde 250 bin TL’ye; çiftlerden en az birinin 26–29 yaş grubunda olması durumunda ise 200 bin TL’ye çıkarılacağını ifade etti. aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Sosyal Panorama 2025 Türkiye’de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, üyeler ve akademisyenler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknoloji ve dijitalleşmenin oluşturduğu fırsatlar kadar, çocuklar ve gençler özelinde aile ve toplumu derinden etkileyen riskleri de barındırdığını belirterek, "Nüfus ve aile dinamiklerini tartışırken dijitalleşme gerçeğini de değerlendirmek zorundayız. Sosyal ağlar, arkadaşlık ve sosyalleşme alanına dönüşürken; çocuklar artık yalnızca fiziksel değil, dijital dünyada da siber zorbalık ve mahremiyet tehditleriyle karşı karşıyadır. Maalesef sosyal diyoruz ama aslında asosyal medya. İnsanları yalnızlaştıran, gerçek sosyal ilişkilerden koparan bir medyadan bahsediyoruz. Dozajında akıllıca, bilinçli kullanım elbette bu söylediklerimin dışında ama maalesef sosyal medya bugün çok ciddi problemlerin de kaynağı haline gelmiş durumda. Bir taraftan da ahlaki ve hukuki bir problem var. Normal fiziki ortamlarda insanlar ahlaki olarak, hukuki olarak yapamayacakları şeyleri sosyal ortamda sanki ahlaki, hukuki bir sınır yokmuş gibi gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca gündemimizde sosyal medya kullanımına ilişkin bir yaş sınırı getirilmesi konusu da bulunuyor. Bazı ülkelerin bu alanda düzenlemeler yaptığını biliyorsunuz. Biz de aileyle bağlantılı bir model çerçevesinde benzer düzenlemeleri tartışıyoruz" diye konuştu.

Evlenecek çiftlere müjde

Nüfus Politikaları Kurulunda yaptıkları değerlendirmeler ışığında somut adımlar atmaya başladıklarını söyleyen Yılmaz, "25 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanımız Nüfus Politikaları Kurulu’nu oluşturdu. Bu toplatılar neticesinde ’Mevzuat’, ’Çalışma Hayatı’, ’Sağlık’, ’Eğitim ve Ekonomik Teşvikler’ ve ’İletişim’ olmak üzere 5 ana çalışma grubu belirledik. Yıl sonunda eylem planımızı güncellemeyi hedefliyoruz. Nüfus Politikaları Kurulunda yaptığımız değerlendirmeler ışığında somut adımlar atmaya başladık. Doğum sonrasında yapılan tek seferlik ödeme miktarını 5 bin TL’ye yükselttik. İkinci çocuk için beş yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için beş yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin TL düzenli doğum yardımı ödemelerini başlattık. 2025 yılı itibarıyla tüm ülkeye yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi ve esnek geri ödeme modeliyle gençlere güvenli bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Fon geliri madenler fon kapsamında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi ile evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiştir. Sağlanan bu kredi desteği Ocak 2026 itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir. Az önce dediğim gibi çok çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Son dönemde Sosyal Konut Projemize de bunu entegre ettik. 500 bin Sosyal Konut ilan etti Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Çok önemli bir proje. Hem enflasyonu düşürme, hem afetlere hazırlık, hem de kiraların düşmesi, enflasyonla mücadele anlamında önemli bir proje. Bu projeye yine sosyal politikalarımızı entegre etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.