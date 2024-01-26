Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yapılacak olan modern hayvan barınağının projesinin ve kaynağının hazırlandığını belirtti.

Başkan Aydın konuşmasında, "Yenişehir’imizde sokak hayvanları konusunda kalıcı çözüm üretmek adına ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmaları neticelendirdik. İlçemizde çocuklarımız gibi hayvan dostlarının da ziyaretine açık olacak modern veterinerlik hizmetlerinin de verileceği can dostlarımız için planladığımız barınağın projesi hazır. Teknik ekibimizin yürüttüğü çalışmaların ardından yer tespitini de yaptık ve gerekli kaynağı temin ettik. Projenin temelini önümüzdeki günlerde atacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Bununla birlikte çalışmamızın sadece hayvan barınağı inşa etmekle sınırlı kalmayacağını belirtmek istiyorum. Konuyu Türkiye’ye örnek, bilimsel bir çalışma ile kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Başka çalışmalarımızda olduğu gibi projenin fiziki bölümüyle ilgili gelişmeleri önceden öğrenip, ’Ben dedim, ertesi gün belediye yaptı’ siyasetiyle rol çalmaya, itibar kazanmaya çalışanlar can dostlarımızla ilgili düşüncemizin sadece bir alanı tel örgülerle çevirip, bütün hayvanları içine doldurmaktan ibaret olmadığını da projenin ikinci ve en önemli etabını açıkladığımızda bizden öğrenecekler" dedi.