82 ilde sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yener'in açıklamlarında satır başalrı şöyle;

"Seçimde ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 484 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri girilmiş olup veri akışı devam etmektedir.

YSK siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli idareler genel seçimlerinin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

YAYIN YASAKLARI AÇIKLAMASI

Yener, ileriki saatlerde yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağına ilişkin kurul olarak toplantı yapacaklarını ifade ederek, “Basın mensuplarımızdan, Yüksek Seçim Kurulu saati belirtmeden, ilan etmeden seçim sonuçları ile ilgili olarak açıklamada yapılmamasını rica ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz”