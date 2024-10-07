Büyükçekmece’ de düzenlenen 1. Bocce Turnuvası’nda kıyasıya bir mücadelenin ardından ödüller sahiplerini buldu.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği 1. Bocce Turnuvası’nda kıyasıya bir mücadelenin ardından ödüller sahiplerini buldu. Atatürk Spor Kompleksi’nde 2 gün boyunca devam eden turnuvalarda 3 kategoride toplam 130 yarışmacı kıran kırana mücadele etti.

Dereceye giren yarışmacılar belli oldu

Her yaştan sporcunun katıldığı ve heyecan dolu anların yaşandığı 1. Bocce Turnuvası, 2 gün süren çekişmeli mücadelenin ardından son buldu. Turnuvaların finalinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve madalyaları Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Saka tarafından takdim edildi. Dereceye giren yarışmacıların listesi şu şekilde oluştu;

7-14 Yaş Çocuklar da dereceye giren sporcular

1- Buğra Efe Gülcan

2-Defne Topçu

3-Ömer mutlu

3-Elif Kale

Yeni başlayanlarda dereceye giren sporcular

1- Mustafa Çulhan

2- Kerim Yiğit Yüksel

3- Sinem Hızır

3- Serhat Esmeli

Profesyoneller de dereceye giren sporcular

1- Doğukan Dağoğlu-Onur Yılmaz

2- Mehmet Karataş- Şinasi Seleciler

3-Gülçin Esen- Gizem Özgün Altınkaynak

3- Hüseyin Önder- Levent Çeribaş