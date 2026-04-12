İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat temin edildiği iddiaları incelendi. Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma dosyasında, ihale sürecinde alınan tekliflerden birinin Fırat Erkol’a ait şirketten alındığı ve bu durumun serbest rekabeti engellediği belirtildi. Mali bilirkişi raporuna göre, kooperatifin mali kayıtlarında 2022 ile 2024 yılları arasında milyonlarca liralık açıklanamayan farklar ortaya çıkarıldı. Raporda ayrıca, 31 Aralık 2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye dayandırılamayan nakit çıkışından da o dönem görev yapan şüphelilerin sorumlu olduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan beyanlar, raporlar ve belgelere göre şüphelilerin iştirak halinde kooperatiften usul ve yasaya aykırı para çıkışı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kasa açıkları oluşturarak toplamda 28 milyon 578 bin 502 lira tutarında haksız kazanç sağladıkları ve yüklenici firma Casamarin Yapı A.Ş.’ye 30 milyon 775 bin lira ile 33 milyon 111 bin lira aralığında fazladan ödeme yaptıkları ifade edildi. Üzerlerine atılı zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri anlaşılan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, yürütülen bir başka zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bu dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldığı ifade edildi.