Spor sevgisiyle, eğlencenin ve yardımseverliğin aynı platformda buluştuğu 10. Eker I Run, dopdolu bir programla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. 1 Ekim 2023 Pazar günü Bursa Eker Meydan’da binlerce koşu severin yoğun ilgisiyle düzenlenen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 4 bin 500 koşucu yer aldı. 42K Maratonu’nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise birincilik ipini göğüsleyen sporcu Oğuzhan Emre Singer oldu.

Doğal güzellikleri bakımından Türkiye’nin görülmesi gereken yerleri arasında yer alan Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da başlayan 10. Eker I Run’ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ’dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan 10. Eker I Run’da, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları’nın yanı sıra 5K, 15K ve Paten Yarışı gerçekleşti.

Yeşil doğanın içinden geçen özel parkuruyla birçok koşucunun deneyimlemek istediği Eker I Run, Uludağ Oteller Bölgesi’nin benzersiz atmosferinde 1800 metre rakımda başladı. Verilen startın ardından, yokuş aşağıya kıvrım kıvrım uzanan parkurun keyfini yaşayan sporcular, Nilüfer ilçesine bağlı Eker Meydan’daki finişe kadar nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Dereceye girmek için büyük bir çaba ve azim gösteren koşucular, yağmurlu havanın yol açtığı zor şartlarına rağmen yarışmayı büyük bir coşkuyla tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yarışların startını verdi

Eker Meydan’da, saat 11.20’de gerçekleşen 15K yarışının startı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından verilirken, saat 12.00’de yapılan 5K yarışının startı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker tarafından verildi.

10. yılında koşu dünyasında bilinen ve profesyonel koşucuların takvimlerine giren bir etkinlik haline gelen Eker I Run’ın programında heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performansları ve dans etkinlikleri de yer aldı.

42K Maratonu’nun kadınlar birincisi Özlem Işık, “Bu yıl yarış boyunca bize yağmur da eşlik etti. Doğanın atmosferinde çok keyifli bir koşu oldu. Geçen yıl 42 kilometrenin birincisi de bendim. Bir önceki yılda 15 kilometreden yurt dışına gitmiştim. Ondan önceki yıl, ödülüm olmasa da hamile olarak buradaki 15 kilometre parkuru tamamlamıştım. Bu da benim ödülüm sayılır. Şimdi Eker, beni Milano Maratonu’na gönderecek. On yıldan beri yapılan organizasyona 5 yıldır katılıyorum. Ama çoğu yarışa göre başarılı. Su istasyonları da dahil, doğaya saygılı bir organizasyon” dedi.

42K Maratonu’nda erkeklerde birincilik ipini göğüsleyen Oğuzhan Emre Singer ise, “Amatör olarak koşu yapıyorum. 42 kilometrelik koşuda birinci oldum. 10 senedir yapılan bu organizasyonun 5 yılında ben yerimi almıştım. Geçen sene de 42 kilometreyi ikinci bitirmiştim. Bu sene şans benden yanaydı. Çok güzel bir hava ve manzara eşliğinde bir koşu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz da, “Eker olarak, sporla iç içe bir markayız. Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler üretmekle birlikte insanların hayatına dokunduğumuz, onları spor yapmaya teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların sadece izlemekle kalmadığı, aynı zamanda yapabildiği sporlara destek oluyoruz. 7’den 70’e herkesin ortak paydası olan koşu da bu sporların başında geliyor. ‘Koşuyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10. Eker I Run’da; sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014’te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run’da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor. Sadece koşanlar değil aynı zamanda onların yanında olan etkinliğe katılımcı ve ziyaretçi olarak gelenlerle beraber neredeyse on bin kişi bugün alanda bizlerle beraber. Bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Eker I Run’da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları’nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha henüz koşu tamamlanmadan başlamadan 1,5 milyonu geçen bağış miktarı toplandı. Bu da aslında sadece koşmak için değil, koşarken adımlarını daha anlamlandırmak ve farklı kitlelere yardımcı olmak, hayatlarını değiştirmeye dokunmak adına bir şeyler yapmak isteyenlere imkan sağlamış oluyoruz. Koşu tamamlandığında da bu rekorun ikiye katlanacağını, yaklaşık üç milyonluk bir bağış toplanacağını umut ediyoruz. Spora destek vermeyi, insanları sağlıklı yaşama davet etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

42K Maratonu’nda ilk 3 sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

“Kadınlarda birinci Özlem Işık 3 saat 29 dakika 36 saniye, ikinci Yuliya Mironova 3 saat 52 dakika 25 saniye ve üçüncü Hülya Takım 4 saat 1 dakika 5 saniye. Erkeklerde birinci Oğuzhan Emre Singer 2 saat 26 dakika 25 saniye, ikinci Levent Kuva 2 saat 32 dakika 46 saniye ve üçüncü Cemalettin Suntur 2 saat 38 dakika 24 saniye.”

42K ve 15K birincilerine Milano Maratonu bileti

Eker I Run geçmiş yıllarda olduğu bu yıl da en iyi dereceyi yapanlara özel bir hediye sundu. 10. Eker I Run’ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Milano Maratonu’na katılma hakkı kazandı.

42K Maratonu’nun yanı sıra yapılan 15K, 5K koşularında ise ilk üç sıralaması şu şekildeydi:

“15K kadınlarda Ece Calp 1 saat 1 dakika 10 saniye, ikinci Nuray Bulut Göktepe 1 saat 4 dakika 52 saniye ve üçüncü Ayşegül Akdoğan 1 saat 6 dakika 44 saniye. 15K erkeklerde birinci Aykut Taşdemir 50 dakika 50 saniye, ikinci Yunus Emre Akkuş 51 dakika 34 saniye ve üçüncü İsmail Özkan 52 dakika 26 saniye. 5K kadınlarda birinci Cemre Civelek 20 dakika 30 saniye, ikinci İklim Aslan 21 dakika 12 saniye ve üçüncü Alena Volkova 24 dakika 15 saniye. 5K erkeklerde birinci Doğa Nalbantoğlu 16 dakika 39 saniye, ikinci Sezgin Uluhan 16 dakika 56 saniye ve üçüncü Muhammed Bilal Osman 17 dakika 56 saniye.”

Geleceğin rekortmenleri ilk adımlarını Eker I Run’da attı

10. Eker I Run’ın kayıt sürecinde, Minik Adımlar kategorisinin kontenjanı hızla doldu. Gösterilen yoğun ilgi parkurlara da yansıdı ve minik koşucular arasında tatlı bir rekabet yaşandı. Geleceğin rekortmenleri hayallerinin peşinde ilk adımlarını Eker I Run’da atarak yarışları tamamladı.

Paten yarışı ilgi odağı oldu

2019’da Türkiye’nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı, bu yıl da organizasyonda ilgi odağı oldu. Farklı yaşlardan patenciler, güvenliğe öncelik vererek seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu. Eğlence dolu paten yarışları 10. Eker I Run’a renk ve neşe kattı.

Eker I Run’da evlenme teklif etti

10. Eker I Run’da yarışma heyecanının yanı sıra bir de evlilik teklifi sürprizi yaşandı. 15K kategorisinde koşan katılımcılardan biri 5K parkurunda koşan kız arkadaşına evlenme teklif etti. O ana tanık olanların alkışları arasında "Evet" cevabını alan yarışmacı, evlilik teklifi için bu özel günü planladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yardımseverlik Koşuları ile tüm zamanların en büyük kaynağı oluşturuldu

10. Eker I Run’da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşuları’nda sivil toplum kuruluşlarının projeleri için tüm zamanların rekor bağışı toplandı. 4 bin 766 bağışçı, 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin TL kaynak oluşturuldu. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek.

10. Eker I Run’da kampanyalarıyla yer alan 15 STK’nın listesi şöyle:

“Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Koruncuk Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Paylaşımcı Toplum Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), UNICEF Türkiye Milli Komitesi.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Resmi Partner olarak 10. Eker I Run’a katkı sağladı. Adım Adım oluşumu, organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partnerliğini üstlendi. 10. Eker I Run; Michelin, SPX, Koçaslanlar Holding, Bursa Teleferik, 6000 Meydan, Eker Meydan, Uludağ İçecek ve Uludağ Elektrik’in desteğiyle düzenlendi.