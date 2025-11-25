Yerlikaya, operasyonlarla birlikte çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi siber suçların engellendiğini, böylece vatandaşların maddi ve manevi olarak zarar görmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Son 10 gün içinde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 117 kişinin tutuklandığını, 93 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıklayan Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğünü kaydetti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin çocuklara ait müstehcen içerikleri bulundurdukları, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden “kiralık bungalov”, “konut satışı” ve “düşük faizli kredi” gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri ve post tefeciliği yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların Adana’dan Zonguldak’a kadar 35 ili kapsadığı, yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Operasyonlarda yaklaşık 1 milyar 52 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu, bunlar arasında şirketler, konutlar, araçlar, arsalar, banka hesapları ve ziynet eşyalarının bulunduğu açıklandı.

Bakan Yerlikaya, bu sabah İstanbul merkezli yürütülen operasyonun detaylarını da paylaştı. Buna göre, yakalanan 75 şüphelinin sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlarla vatandaşlara ulaştıkları, yüksek kazanç vaadiyle oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak paravan şirket ve şahıs hesaplarına para transferi yaptırdıkları belirlendi. Ayrıca mağdurların para çekmek istemeleri halinde “sigorta”, “vergi” ve “komisyon” adı altında ek ödemeler talep ettikleri, elde ettikleri haksız kazançları kripto para borsalarına aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi.