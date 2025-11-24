CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam yayımladığı videoda parti yönetimine temizlenme çağrısı yapmıştı. CHP’deki rüşvet iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, ‘CHP rüşvetle ve rüşvet çarkının aktörleriyle anılamaz; derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir’ ifadelerini kullanmıştı. Eski lider, partinin İmralı süreciyle ilgili olarak da ‘Devletin menfaatleri gereği sürecin içinde yer almak zorunda ve risk almalıdır’ demişti.



Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile bir araya gelerek yolsuzluk soruşturmaları ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nu bugün yeni ofisinde ziyaret ettiğini belirterek, “Biraz rahatsızdı, üşütmüş” dedi. Atik, Kemal Kılıçdaroğlu’nun karalama kampanyalarına ve ‘ihraç edilsin’ şeklinde atılan tweetlere çok üzüldüğünü aktararak, “Kemal Bey, ‘Adımı hiçbir zaman akçeli işlere karıştırmadım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Önemli Açıklamalar

“Niye böyle bir şey yaptınız?” sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, linç kampanyasına anlam veremediğini belirterek, “Çektiğim videonun ardından karşılaştığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar, müteahhit ya da iş adamı değilim. Uzun yıllar bürokraside görev yaptım, devletin işleyişini iyi bilen birisiyim. Büyük bütçeler yönettim ama adım şaibeyle anılmadı, akçeli işlere bulaşmadım ve çocuklarımı da bu işlere karıştırmadım. Sadece benim değil, CHP’nin kurumsal kimliği de yolsuzlukla anılamaz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “CHP’nin yolsuzlukla anılmamasını söylememden daha doğal ne olabilir ki?” diyerek linç kampanyasına tepkisini dile getirdi. “İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir bir sorun yok mu dememi mi bekliyorlar?” ifadelerini kullandı.

Yargı Karşısında Aklanmaları Gerekiyor

Kendi dönemindeki yolsuzluk iddialarında adı geçenlerin yargı önünde aklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Ben iddialarla ilgili komisyon görevlendirdim, yargıya gidip aklanmalarını sağladım ve bu kişiler tek tek aklandılar” dedi. Bugün adı iddianamelerde geçen kişilerin de yargı karşısında aklanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar yargıya gidip aklansın, sonra görevlerine devam etsinler” değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye Süreci

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu süreci siyasi bir hareket olarak değil, devlet projesi olarak değerlendiriyoruz. Böyle sıcak bir atmosferde Türkiye, Suriye’yi başka bir ülkenin egemenliğine bırakamaz. Orta Doğu’da karşı karşıya olduğumuz tehlikeler İsrail ve ABD kaynaklıdır” dedi.

Heyetin İmralı’ya gitmesine dair açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Benim ve toplumun CHP’den beklentisi bu süreçte siyaset üretmesidir. CHP öncü rol üstlenmeli ve devlet projesine kurucu parti olarak destek vermelidir. CHP, Kürt seçmen ile arasına mesafe koymamalıdır” ifadelerini kullandı.