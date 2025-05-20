Hakkında dolandırıcılıktan hırsızlığa, tehditten hakarete kadar uzanan toplam 100 ayrı suç kaydı bulunan kadın, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında E.G.’nin izini sürdü. Öncelikle teknik takiple yerini tespit eden ekipler, daha sonra kadını adım adım izlemeye aldı. Bir hafta süren takiplerin sonunda yeterli delile ulaşan ekipler, operasyon için harekete geçti.

Tacin Mahallesi’ndeki bir dairede saklandığı belirlenen E.G., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.