Kocaeli’de 16 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva, eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı. Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın isimlerini taşıyan organizasyonda, milli takımın yanı sıra 15 farklı ülkeden sporcular mücadele ediyor.

Fransa, Tacikistan, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’dan güreşçiler turnuvada yer alıyor.

Bugün, Grekoromen stilde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilogram ile kadınlarda 50, 55, 59, 65 ve 72 kilogram sıkletlerinde eleme ve yarı final karşılaşmaları yapıldı. Yarın, Grekoromen stilde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilogram ile kadınlarda 53, 57, 62, 68 ve 76 kilogram müsabakaları gerçekleştirilecek. Turnuva, 28 Haziran Cumartesi günü 57, 65, 74, 86 ve 97 kilogram serbest stil karşılaşmalarıyla devam edecek. 29 Haziran Pazar günü ise 61, 70, 79, 92 ve 125 kilogram serbest stil müsabakalarıyla organizasyon sona erecek.