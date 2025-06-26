Bilecik’in ev sahipliğinde düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının ikinci günü adeta nefes kesti

Toplam 6 takımın mücadele edeceği şampiyonada A ve B gruplarında 3’er takım mücadele ettiğini U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının ikinci günü tamamlandı. İstasyon Sentetik Sahası’nda oynan ilk günkü maçlarında A Grubu’nda yer alan Bursa Altınsabah ile İstanbul Cevizli Anadolu karşı karşıya geldi. Maçı Bursa Altınsabah 3-2 kazanarak, turnuvaya galibiyet ile başladı. B Grubu’nda ise, Eskişehir Gençler Gücü ile İstanbul Gençler Gücü karşı karşıya geldi. Maçı Eskişehir Gençler Gücü 3-1’lik skorla kazanarak, o da turnuvaya galibiyet ile başladı. Turnuvanın ikinci gününde A Grubunda Yalova Doğuşspor, İstanbul Cevizli Anadoluspor 1-0 yenilirken, B Grubu’nda ise, Gemlik Belediyespor, İstanbul Gençler Gücü’ne 2-1 yenildi.

İlk Maçları Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdir, takım başkan ve yöneticileri izledi.

Turnuvanın üçüncü gününde A Grubunda Yalova Doğuşspor- Bursa Altınsabah, B Grubunda ise, Gemlik Belediyespor- Eskişehir Gençler Gücü ile karşı karşıya gelecek.