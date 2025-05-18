Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 derece civarlarında seyredecek. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 20 derece olacak.