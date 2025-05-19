Bursa'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 5 derece olarak ölçülecek. Gün boyunca az bulutlu bir hava etkili olacak ve sıcaklık en yüksek 23 dereceye kadar çıkacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 5 derece olarak ölçülecek. Gün boyunca az bulutlu havanın etkili olmasıyla birlikte sıcaklık yaklaşık 24 dereceye kadar yükselecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ