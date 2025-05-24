Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen transit yük taşıyan bir TIR riskli olarak değerlendirilerek X-Ray taramasından geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği Faça’nın da desteğiyle yapılan detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Iğdır Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu ortaya çıkarılan büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatına ilişkin soruşturma, Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretiyle mücadelesine kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.