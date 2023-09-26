9 Ağustos 2022 tarihinde Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. Züleyha Armut adlı kadın, 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'ya ciddi şekilde şiddet uyguladı. Bebeği darbettiği sonucunda, Devrim Armut adlı eşi tarafından baygın halde bulundu ve hemen Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen bebek kurtarılamadı.

Olayın ardından Züleyha Armut, bebeği dövdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı ve 13 Ağustos'ta tutuklandı. Züleyha Armut hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına, sanık Züleyha Armut, eşi Devrim Armut ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma sırasında Züleyha Armut, gözaltına alındığı sırada verdiği ifadesini değiştirdi. İlk ifadesinde bebeği neden dövdüğünü anlatan Armut, "Doğum yapıp eve geldikten 1 hafta sonra bebek yatarken ağlamaya başladı. Ben de kucağıma aldım. Ağlamaya devam edince yüzüne tokatla vurmaya başladım. Sonra yumrukla kafasına, avucumun içiyle de burnuna sert bir şekilde vurdum. Bu olaydan 3 gün geçtikten sonra bebeğin dili morarmaya başladı. Hastaneye götürdük. 5 gün hastanede tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra eşimin işte olduğu sırada bebek yine ağlamaya başladı. Oturduğum yerden yatay pozisyonda bebeği yere fırlattım. Çocuk evin duvarına çarpıp yere düştü. Akşam olduğunda ayakta olduğumda bebeği kucağıma aldım ve sertçe yere attım. Ertesi gün bebeği emzirip yerine yatırdım. Bir daha uyanmadı. Hastaneye götürdük" şeklinde ifade vermişti.

Ancak mahkeme sürecinde Armut, ifadesini değiştirerek şunları söyledi: "İfademi değiştirmek istiyorum. Aynı ifadelerim geçerli değildir. Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim."

Davanın müşteki olarak ifade veren Devrim Armut, eşinin psikolojisinin çok bozuk olduğunu belirtti ve olayın şokunu yaşadığını ifade etti. Şikayetçi olmadığını vurguladı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, Züleyha Armut'u 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.