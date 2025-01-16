Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
MHK, Süper Lig ve 1. Lig’de hakem atamalarını otomatik ve şeffaf bir sistemle gerçekleştirecek Veri Tabanlı Atama Sistemi’ni (VeTAS) devreye soktuğunu açıkladı.
MHK'nin Süper Lig hakemlerine dün Riva'da yaptırdığı gizli atletik testti geçemeyen Erkan Özdamar ve Beşiktaş-Bodrum FK maçında tartışmalı bir karara imza atan Mehmet Türkmen'e bu hafta görev verilmedi.
TFF, geçen hafta ki Konyaspor - Fenerbahçe maçında verdiği kararlar ile gündem olan Direnç Tonusluoğlu’na da bu hafta maç vermedi. Ayrıca yine raporlu olduğu için MHK testine katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu da bu hafta maç almadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Mele
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük