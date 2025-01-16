Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

MHK, Süper Lig ve 1. Lig’de hakem atamalarını otomatik ve şeffaf bir sistemle gerçekleştirecek Veri Tabanlı Atama Sistemi’ni (VeTAS) devreye soktuğunu açıkladı.

MHK'nin Süper Lig hakemlerine dün Riva'da yaptırdığı gizli atletik testti geçemeyen Erkan Özdamar ve Beşiktaş-Bodrum FK maçında tartışmalı bir karara imza atan Mehmet Türkmen'e bu hafta görev verilmedi.

TFF, geçen hafta ki Konyaspor - Fenerbahçe maçında verdiği kararlar ile gündem olan Direnç Tonusluoğlu’na da bu hafta maç vermedi. Ayrıca yine raporlu olduğu için MHK testine katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu da bu hafta maç almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Mele

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük