Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Bursa'nın nüfusu 2023-2030 yılları arasında artış gösterecek. Bu dönemde, Bursa'nın mevcut nüfusunun üzerinde bir büyüme yaşanması bekleniyor. TÜİK'in hazırladığı raporda, kentin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin, nüfus artışında önemli rol oynayacağı vurgulandı. Bursa'nın artan nüfusu, şehir planlaması ve altyapı yatırımlarında dikkate alınacak ve yerel yönetimler tarafından gerekli önlemler alınacak. Bu gelişme, Bursa'nın şehirleşme ve büyüme stratejilerinin yeniden değerlendirilmesini gündeme getirdi.

Kaynak: hakimiyet