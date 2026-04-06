Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bu iddialara açıklık getirdi.

Kadıoğlu, “Bu hayal ürünü bir şey. Bulut çalma diye bir kavram yok. İsrail ve Orta Doğu’nun bizim doğumuzda. Bizdeki yağışlar batıdan gelir; Atlantik’ten kalkar, Avrupa veya Akdeniz üzerinden Türkiye’ye ulaşır” dedi.

"UÇAKLARIN ARKASINDA İZ OLMASIN DİYE UĞRAŞILIR"

Habertürk'e konuşan Kadıoğlu, bulut spreyleme iddialarına ilişkin de konuştu. Uzman isim, “Bizim doğumuzda veya güneyimizde yapılan bulut spreyleme Türkiye ile alakalı değil" dedi.

Öte yandan özellikle sosyal medyada sık sık gündem olan uçakların arkasındaki izler konusuna da değinen Kadıoğlu, "Uçakların arkasındaki izleri de hava modifikasyonu zannediyorlar. Aslında uçakların arkasında iz olmasın diye uğraşılır. Şimdi savaş zamanı ABD, İsrail İran’ın bütün radarlarını vurdu. Şimdi gelirken arkada iz olursa görünür hale gelir" ifadelerini kullandı.

UÇAKLARIN ARKASINDA İZ NEDEN OLUŞUR?

Bu izlerin oluşumuna ilişkin bilgi veren Kadıoğlu, "Yağışlar, hava sıcaklığı ve neme bağlıdır. Uçağın bulunduğu konumdaki hava çok nemliyse ve uçak -40 derecede uçuyorsa iz kalabilir" dedi.

TÜRKİYE NEDEN ÇOK YAĞIŞ ALIYOR?

Savaşın başlaması ile son aylarda oldukça kurak geçen günlerin bir anda kuvvetli sağanağa dönmesini de değerlendiren uzman isim şu ifadeleri kullandı: "Aslında bunun bilimsel açıklaması var. İzlanda’daki alçak basınç merkezi ile güneydeki Azor yüksek basınç merkezi havayı batıdan Türkiye üzerine getirir. Bu durum, kuzey Atlantik salınımı adı verilen doğal bir meteorolojik olgudur. Güneyde yoğunlaştığında Türkiye çok yağış alır.”