2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseriyle başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş program öncesi yaptığı konuşmada, “Yeni kültür sanat sezonumuz hayırlara vesile olsun. Eğitimlerden sanat kurslarına, kültür gezilerinden tiyatrolara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni sezonumuzda, her yaş grubuna hitap edecek içerikler üretmeye özen gösterdik” dedi.

2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Dün akşam Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni kültür sanat sezonunun dolu dolu geçeceğini vurguladı.

Her yaş grubunu kapsayacak ölçüde etkinlikleri çeşitlendirdiklerini ifade eden Başkan Ali Tombaş, “2024- 2025 Kültür Sanat Sezonu’nu açmış bulunmaktayız. Sultanbeyli’de 8’incisini düzenlediğimiz kitap fuarımızın da açılışını yaptık. Görkemli heyecanlı yoğun bir katılımla kitap fuarımızı vatandaşlarımızın kitapseverlerin hizmetine açmış olduk. Bir hafta boyunca 80 yayınevinin, 150’ye yakın yazarın olduğu, söyleşilerin yapıldığı kitap fuarı da Sultanbeyli’mize hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam çok kıymetli milletvekilimiz, değerli sanatçımız Yücel Arzen ile birlikte kültür sanat programını da açmış oluyoruz. İlçemizdeki kültür iklimini zenginleştirmek için bu sezon da birbirinden özel etkinlikler hazırladık. Eğitimlerden sanat kurslarına, kültür gezilerinden tiyatrolara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni sezonumuzda, her yaş grubuna hitap edecek içerikler üretmeye özen gösterdik. Kadim medeniyetimizden beslenen programlarımızla ilçemizin kültür-sanat anlayışına katkı sunacağız. 2024-2025 Kültür-Sanat Sezonu’muzun açılışını eşsiz müziğiyle gerçekleştiren kıymetli sanatçımız Yücel Arzen’e ve tüm misafirlerimize şükranlarımı sunarım. Kültür sanat sezonumuz Sultanbeyli’mize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Yücel Arzen ve orkestra ekibi sahne aldı. Yücel Arzen; ‘Sakarya Türküsü’, ‘Türk Marşı’ ve ‘Utansın’ başta olmak üzere şarkı ve bestelerini seslendirdi. Seyircilerin büyük beğenisini toplayan eserler yoğun alkış aldı. Programın ardından Başkan Ali Tombaş, Yücel Arzen’e günün anısına çiçek takdim etti.